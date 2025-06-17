Trump’ın İsrail-İran açıklamaları altını uçurdu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Haziran 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 17 Haziran 2025 Salı...

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI HAREKETLİLİĞE SEBEP OLDU Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran halkına hitaben yaptığı açıklamalarla yön buldu. Trump’ın, “şehri boşaltmaları” çağrısının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı.

ONS ALTIN SINIRLI YÜKSELDİ Ons altın fiyatı bu gelişmenin etkisiyle 3403,37 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyede kalıcı olamadı ve şu sıralarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 3391,22 dolardan işlem görüyor.

KRİTİK DİRENÇ SEVİYESİ ÖNE ÇIKIYOR KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Piyasa duyarlılığı, Orta Doğu'daki olaylarla ilgili olarak tırmanma ve gerilimi azaltma arasında gidip gelmeye devam ediyor ve altın fiyatının 3400 dolar seviyesinin her iki tarafındaki hareketlerini yönlendiren şey de bu ileri geri duyarlılık değişimleri” ifadelerini kullandı.

Analistlere göre, 3400 dolar seviyesinin üzerinde kalamayan ons altın için 3373 dolar seviyesi ilk destek noktası. Bu seviyenin kırılması durumunda ise fiyatların 3348 dolara kadar geri çekilmesi bekleniyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI Gram altın: 4 bin 288 TL

4 bin 288 TL Çeyrek altın: 7 bin 103 TL

7 bin 103 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 280 TL

28 bin 280 TL Ons altın: 3 bin 389 dolar