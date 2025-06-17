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Trump’ın İsrail-İran açıklamaları altını uçurdu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Haziran 2025 Salı altın fiyatları…
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Trump’ın İsrail-İran açıklamaları altını uçurdu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Haziran 2025 Salı altın fiyatları…

17.06.2025 09:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Trump’ın İsrail-İran açıklamaları altını uçurdu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Haziran 2025 Salı altın fiyatları…

17 Haziran 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 17 Haziran 2025 Salı altın fiyatları...

Trump’ın İsrail-İran açıklamaları altını uçurdu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Haziran 2025 Salı altın fiyatları…
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 17 Haziran 2025 Salı...
Trump’ın İsrail-İran açıklamaları altını uçurdu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Haziran 2025 Salı altın fiyatları…

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI HAREKETLİLİĞE SEBEP OLDU

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran halkına hitaben yaptığı açıklamalarla yön buldu. Trump’ın, “şehri boşaltmaları” çağrısının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı.
Trump’ın İsrail-İran açıklamaları altını uçurdu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Haziran 2025 Salı altın fiyatları…

ONS ALTIN SINIRLI YÜKSELDİ

Ons altın fiyatı bu gelişmenin etkisiyle 3403,37 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyede kalıcı olamadı ve şu sıralarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 3391,22 dolardan işlem görüyor.
Trump’ın İsrail-İran açıklamaları altını uçurdu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Haziran 2025 Salı altın fiyatları…

KRİTİK DİRENÇ SEVİYESİ ÖNE ÇIKIYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Piyasa duyarlılığı, Orta Doğu'daki olaylarla ilgili olarak tırmanma ve gerilimi azaltma arasında gidip gelmeye devam ediyor ve altın fiyatının 3400 dolar seviyesinin her iki tarafındaki hareketlerini yönlendiren şey de bu ileri geri duyarlılık değişimleri” ifadelerini kullandı.
Trump’ın İsrail-İran açıklamaları altını uçurdu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Haziran 2025 Salı altın fiyatları…
Analistlere göre, 3400 dolar seviyesinin üzerinde kalamayan ons altın için 3373 dolar seviyesi ilk destek noktası. Bu seviyenin kırılması durumunda ise fiyatların 3348 dolara kadar geri çekilmesi bekleniyor.
Trump’ın İsrail-İran açıklamaları altını uçurdu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Haziran 2025 Salı altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 288 TL
  • Çeyrek altın: 7 bin 103 TL
  • Cumhuriyet altını: 28 bin 280 TL
  • Ons altın: 3 bin 389 dolar
Trump’ın İsrail-İran açıklamaları altını uçurdu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Haziran 2025 Salı altın fiyatları…
  • Yarım altın: 14 bin 204 TL
  • Tam altın: 28 bin 244 TL
  • Gremse altın: 70 bin 828 TL
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