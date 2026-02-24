Trump'ın yeni gümrük vergileri yürürlükte: Oran tartışması piyasaları karıştırdı

ABD yönetimi, muafiyet kapsamı dışında kalan tüm ürünlere yüzde 10 oranında yeni gümrük vergisi uygulamaya başladı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu (CBP), söz konusu ek verginin salı günü itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yeni tarife, ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü açıkladığı yüzde 10’luk geçici küresel vergi oranına dayanıyor. Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nin acil durum gerekçesiyle getirilen bazı tarifeleri hukuka aykırı bularak iptal etmesinin ardından geçici olarak yüzde 10’luk yeni bir tarife açıklamış, cumartesi günü ise bu oranı yüzde 15’e çıkaracağını söylemişti.

Ancak CBP’nin “20 Şubat 2026 tarihli Başkanlık Bildirisi hakkında rehberlik sağlamak” amacıyla yayımladığı duyuruda, muafiyet kapsamındaki ürünler dışında kalan ithalatın “yüzde 10 oranında ek ad valorem vergiye” tabi olacağı belirtildi.

DAHA DÜŞÜK ORAN NEDEN UYGULANDI?

Duyuruda yüzde 15 yerine yüzde 10 oranının neden uygulandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bu durum, ABD ticaret politikasına ilişkin belirsizlikleri artırdı. Financial Times’a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, artışın daha sonra yapılacağını ifade etti.

Almanya merkezli Deutsche Bank, Trump’ın Birliğin Durumu konuşmasına işaret ederek tarifelerin geleceğine ilişkin daha net mesajlar gelebileceğini belirtti. Banka analistleri, ABD Yüksek Mahkemesi (SCOTUS) kararının ardından fiili gümrük vergisi oranlarının yıl içinde gerileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK ETKİSİ

Beklenenden daha düşük bir oran açıklanmasına rağmen, ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik Avrupa piyasalarında baskı yarattı. Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi güne düşüşle başladı, ancak ilerleyen saatlerde yatay seyretti.

Yeni tarifeler gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girerken, Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilen ve yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen eski tarifelerin tahsilatı durduruldu. İptal edilen düzenleme kapsamında tahsil edilen vergilerin şirketlere iade edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

150 GÜNLÜK YETKİ VE DIŞ TİCARET AÇIĞI GEREKÇESİ

Trump yönetimi, yeni tarifeleri 1974 tarihli Ticaret Yasası’nın 122’nci maddesine dayandırıyor. Söz konusu düzenleme, başkana “büyük ve ciddi” ödemeler dengesi açıklarını gidermek amacıyla en fazla 150 gün süreyle ek vergi uygulama yetkisi tanıyor.

Trump, yıllık 1,2 trilyon dolarlık mal ticareti açığı, GSYH’nin yüzde 4’üne ulaşan cari açık ve birincil gelir fazlasındaki gerilemenin ciddi bir ödemeler dengesi sorunu oluşturduğunu savundu.

TİCARET ANLAŞMALARINA UYARI

Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ile daha önce müzakere edilmiş ticaret anlaşmalarından geri adım atılmaması gerektiğini belirterek, aksi halde farklı yasal düzenlemeler kapsamında daha yüksek vergiler uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Japonya, yeni tarife rejiminde mevcut anlaşmadaki kadar elverişli koşullar talep ettiğini açıkladı. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Tayvan da mevcut ticaret anlaşmalarını koruma eğiliminde olduklarını bildirdi.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı Carsten Brzeski, 150 günlük süre sınırına rağmen ticaret belirsizliğinin kısa vadede ortadan kalkmasının zor olduğunu belirtti. Brzeski, başkanın teorik olarak kısa aralarla bu süreyi sürekli uzatabileceğine dikkat çekti.

Çin Ticaret Bakanlığı ise Washington yönetimine “tek taraflı tarifelerden” vazgeçme çağrısında bulundu. Pekin, dünyanın en büyük ekonomisiyle yeni bir tur ticaret görüşmesine açık olduğunu bildirdi.