Trump İran’ı vurdu altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 23 Haziran 2025 Pazartesi...

ORTADOĞU GERİLİMİ ALTININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ Altın, ABD'nin hafta sonu İsrail ile birlikte İran’a gerçekleştirdiği saldırı sonrası, Tahran’ın yanıtına yönelik belirsizlik nedeniyle önceki kazançlarını geri vererek hafif değer kaybetti.

Ons altın fiyatı gün içinde yüzde 0,8’e kadar yükseldikten sonra yaklaşık 3360 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD’nin İran’ın üç önemli nükleer tesisini hedef alması, doların güçlenmesini sağladı. Aynı zamanda, İran’ın Ortadoğu enerji altyapısına ya da Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine saldırabileceği endişeleriyle petrol fiyatlarında sert artış görüldü.

PETROLDEKİ ARTIŞ GÜVENLİ LİMANLARI HAREKETE GEÇİRDİ Bu gelişmeler, pazartesi günü yatırımcıların altın ve dolar gibi güvenli limanlara yönelmesine yol açtı. Özellikle Tahran’ın bölgedeki enerji altyapısına zarar verme veya Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığını tehlikeye atma ihtimali, piyasalarda petrol fiyatlarının hızlı yükselmesine neden oldu.

Çatışmanın yayılma riski, yıl başından bu yana altının yaklaşık yüzde 30 oranında değer kazanmasına neden olan yükseliş trendini destekledi. Güvenli liman varlıklarına olan talep artarken, enerji fiyatlarındaki olası kalıcı artış enflasyon riskini artırabilir. Bu durum, merkez bankalarının faiz indirimi kararlarını ertelemesine neden olabilir ve bu da faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir görünüm oluşturabilir.

İRAN’IN TEPKİSİ VE ALTINDAKİ SINIRLI YÜKSELİŞ Şu ana kadar Tahran’dan büyük çaplı bir misilleme gelmezken, İran’ın yalnızca söylem düzeyinde Rusya ve Çin’den destek alması bekleniyor. Ayrıca, İran’ın petrol fiyatlarında keskin artışa yol açabilecek adımlardan kaçınarak Pekin’i rahatsız etmek istemeyeceği değerlendiriliyor.

Altın fiyatı, nisan ayında görülen rekor seviyenin yaklaşık 125 dolar altında işlem görüyor ve mevcut jeopolitik ortam nedeniyle sınırlı bir yükseliş eğiliminde kalabilir.

YATIRIMCILARIN ODAĞI BELİRSİZLİK VE PARA POLİTİKASI DHF Capital SA CEO’su Bas Kooijman, "Ortadoğu’daki daha geniş bir bölgesel çatışma korkusu ki bu bölge küresel enerji arzı açısından kritik, yatırımcıların riskten kaçınma amacıyla altına yönelmesine neden oldu. Belirsizlik ve gevşek para politikasının birleşimi, yakın vadede altın fiyatlarını rekor seviyelere yakın tutacaktır" açıklamasında bulundu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 295 TL

4 bin 295 TL Çeyrek altın: 7 bin 105 TL

7 bin 105 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 286 TL

28 bin 286 TL Ons altın: 3 bin 364 dolar