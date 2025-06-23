Trump İran’ı vurdu altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

ORTADOĞU GERİLİMİ ALTININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Altın, ABD'nin hafta sonu İsrail ile birlikte İran’a gerçekleştirdiği saldırı sonrası, Tahran’ın yanıtına yönelik belirsizlik nedeniyle önceki kazançlarını geri vererek hafif değer kaybetti.
PETROLDEKİ ARTIŞ GÜVENLİ LİMANLARI HAREKETE GEÇİRDİ
Bu gelişmeler, pazartesi günü yatırımcıların altın ve dolar gibi güvenli limanlara yönelmesine yol açtı. Özellikle Tahran’ın bölgedeki enerji altyapısına zarar verme veya Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığını tehlikeye atma ihtimali, piyasalarda petrol fiyatlarının hızlı yükselmesine neden oldu.
İRAN’IN TEPKİSİ VE ALTINDAKİ SINIRLI YÜKSELİŞ
Şu ana kadar Tahran’dan büyük çaplı bir misilleme gelmezken, İran’ın yalnızca söylem düzeyinde Rusya ve Çin’den destek alması bekleniyor. Ayrıca, İran’ın petrol fiyatlarında keskin artışa yol açabilecek adımlardan kaçınarak Pekin’i rahatsız etmek istemeyeceği değerlendiriliyor.
YATIRIMCILARIN ODAĞI BELİRSİZLİK VE PARA POLİTİKASI
DHF Capital SA CEO’su Bas Kooijman, "Ortadoğu’daki daha geniş bir bölgesel çatışma korkusu ki bu bölge küresel enerji arzı açısından kritik, yatırımcıların riskten kaçınma amacıyla altına yönelmesine neden oldu. Belirsizlik ve gevşek para politikasının birleşimi, yakın vadede altın fiyatlarını rekor seviyelere yakın tutacaktır" açıklamasında bulundu.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 295 TL
- Çeyrek altın: 7 bin 105 TL
- Cumhuriyet altını: 28 bin 286 TL
- Ons altın: 3 bin 364 dolar
- Yarım altın: 14 bin 209 TL
- Tam altın: 28 bin 289 TL
- Gremse altın: 70 bin 940 TL