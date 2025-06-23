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Trump İran’ı vurdu altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
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Trump İran’ı vurdu altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

23.06.2025 09:39:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Trump İran’ı vurdu altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

23 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 23 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Trump İran’ı vurdu altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 23 Haziran 2025 Pazartesi...
Trump İran’ı vurdu altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

ORTADOĞU GERİLİMİ ALTININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Altın, ABD'nin hafta sonu İsrail ile birlikte İran’a gerçekleştirdiği saldırı sonrası, Tahran’ın yanıtına yönelik belirsizlik nedeniyle önceki kazançlarını geri vererek hafif değer kaybetti.
Trump İran’ı vurdu altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
Ons altın fiyatı gün içinde yüzde 0,8’e kadar yükseldikten sonra yaklaşık 3360 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD’nin İran’ın üç önemli nükleer tesisini hedef alması, doların güçlenmesini sağladı. Aynı zamanda, İran’ın Ortadoğu enerji altyapısına ya da Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine saldırabileceği endişeleriyle petrol fiyatlarında sert artış görüldü.
Trump İran’ı vurdu altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

PETROLDEKİ ARTIŞ GÜVENLİ LİMANLARI HAREKETE GEÇİRDİ

Bu gelişmeler, pazartesi günü yatırımcıların altın ve dolar gibi güvenli limanlara yönelmesine yol açtı. Özellikle Tahran’ın bölgedeki enerji altyapısına zarar verme veya Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığını tehlikeye atma ihtimali, piyasalarda petrol fiyatlarının hızlı yükselmesine neden oldu.
Trump İran’ı vurdu altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
Çatışmanın yayılma riski, yıl başından bu yana altının yaklaşık yüzde 30 oranında değer kazanmasına neden olan yükseliş trendini destekledi. Güvenli liman varlıklarına olan talep artarken, enerji fiyatlarındaki olası kalıcı artış enflasyon riskini artırabilir. Bu durum, merkez bankalarının faiz indirimi kararlarını ertelemesine neden olabilir ve bu da faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir görünüm oluşturabilir.
Trump İran’ı vurdu altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

İRAN’IN TEPKİSİ VE ALTINDAKİ SINIRLI YÜKSELİŞ

Şu ana kadar Tahran’dan büyük çaplı bir misilleme gelmezken, İran’ın yalnızca söylem düzeyinde Rusya ve Çin’den destek alması bekleniyor. Ayrıca, İran’ın petrol fiyatlarında keskin artışa yol açabilecek adımlardan kaçınarak Pekin’i rahatsız etmek istemeyeceği değerlendiriliyor.
Trump İran’ı vurdu altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatı, nisan ayında görülen rekor seviyenin yaklaşık 125 dolar altında işlem görüyor ve mevcut jeopolitik ortam nedeniyle sınırlı bir yükseliş eğiliminde kalabilir.
Trump İran’ı vurdu altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

YATIRIMCILARIN ODAĞI BELİRSİZLİK VE PARA POLİTİKASI

DHF Capital SA CEO’su Bas Kooijman, "Ortadoğu’daki daha geniş bir bölgesel çatışma korkusu ki bu bölge küresel enerji arzı açısından kritik, yatırımcıların riskten kaçınma amacıyla altına yönelmesine neden oldu. Belirsizlik ve gevşek para politikasının birleşimi, yakın vadede altın fiyatlarını rekor seviyelere yakın tutacaktır" açıklamasında bulundu.
Trump İran’ı vurdu altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 295 TL
  • Çeyrek altın: 7 bin 105 TL
  • Cumhuriyet altını: 28 bin 286 TL
  • Ons altın: 3 bin 364 dolar
Trump İran’ı vurdu altın fiyatları uçtu: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
  • Yarım altın: 14 bin 209 TL
  • Tam altın: 28 bin 289 TL
  • Gremse altın: 70 bin 940 TL
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