Trump kararı imzaladı: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 8 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları…
8.08.2025 09:38:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
8 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 8 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlü şekilde devam etmesi altın fiyatlarını desteklerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine karşılık Hindistan’a yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzalaması, güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı.

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Analistler, bugün yurtiçinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurtdışında ise özellikle İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yakından izleneceğini belirtiyor. Teknik olarak altının ons fiyatında 3450 dolar seviyesinin direnç, 3280 dolar seviyesinin ise destek konumunda bulunduğu ifade ediliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 427 TL
  • Çeyrek altın: 7 bin 87 TL
  • Cumhuriyet altını: 28 bin 350 TL
  • Ons altın: 3 bin 378 dolar
  • Yarım altın: 14 bin 88 TL
  • Tam altın: 28 bin 697 TL
  • Gremse altın: 70 bin 772 TL
