Trump-Powell gerilimi altını uçurdu: Tahminler ne yönde?

Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:12

Güncelleme: 22.04.2025 - 16:12

ABD’li yatırım bankası Jefferies, altının tek gerçek güvenli liman varlığı olabileceğini belirtti. Kurum analistleri, ABD hazine tahvillerindeki satışlar ve ticaret savaşları ile ABD’nin mali durumu göz önüne alındığında, altının en güvenilir varlık olduğunu ifade etti. Analistlere göre, altının ons fiyatı 2025-2026 yıllarında 3 bin dolar seviyelerinde kalacak ve uzun vadede 2 bin 500 dolara gerileyecek.

TRUMP-POWELL KRİZİ ALTINI ZİRVEYE TAŞIDI

Altın, dolardaki değer kaybı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik eleştirileri ve devam eden ticaret savaşlarının etkisiyle 3 bin 500 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Trump, yaptığı bir paylaşımda Fed Başkanı Jerome Powell’a karşı faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılması gerektiğini savundu ve ekonomik büyümenin yavaşlamaması için faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.



