Dünya’nın ilk 'akıllı altın ATM’si' hizmete girdi

Yayınlanma: 22.04.2025 - 13:14

Güncelleme: 22.04.2025 - 13:17

Çin, dünyada bir ilke imza atarak altını eriten, test eden ve anında banka transferi gerçekleştiren akıllı altın ATM’sini tanıttı.

Şanghay’daki bir alışveriş merkezine kurulan bu gelişmiş cihaz, şimdiden halkın büyük ilgisiyle karşılaştı.

Nesiller boyu saklanan altınlarını bozdurmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, ATM’yi kullanmak için randevu sistemi devreye alındı.

Şu anda randevu takvimi Mayıs ayına kadar dolmuş durumda.

Makine, Çinli Kinghood Group tarafından işletiliyor.

Kullanıcıdan alınan altını tartan, saflık derecesini ölçen ve kalite kontrolü yapan ATM, analiz sonucuna göre güncel altın fiyatı üzerinden anında banka hesabına para yatırıyor.

Sistem, en az 3 gram ağırlığında ve yüzde 50 saflık oranının üzerindeki altınları kabul ediyor.

“AMACI, BİR TÜR GERİ DÖNÜŞÜM İŞLEVİ GÖRMEK”

Çin’in altın piyasasındaki bu yeni adımı değerlendiren Şanghay Altın Birliği üyesi Xu Weixin, şu ifadeleri kullandı:

“Akıllı altın ATM’lerinin temel amacı, iş dünyası açısından bir tür geri dönüşüm işlevi görmek. Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte halkın elindeki altının değeri de önemli ölçüde yükseldi. Bu da nakde dönüştürme isteğini artırdı.”

Weixin’e göre altındaki yükselişin arkasında ise sadece bireysel yatırımcılar değil, merkez bankaları ve kurumsal yatırımcıların hızlanan altın alımları da etkili oluyor.