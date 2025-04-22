Emeklinin cebindeki altın da buhar oldu: 22 yılda maaşlar altın karşısında ne kadar eridi?

Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:00

Güncelleme: 22.04.2025 - 15:00

İktidarın, enflasyonu düşürme amacıyla talep kısıtlamasına gitmesi, milyonlarca yurttaşı açlık sınırının altına itmiş durumda. AKP'nin 22 buçuk yıl süren iktidar dönemindeki uygulamalar, emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşam standartlarının nasıl gerilediğini gözler önüne seriyor. Bugün emekli maaşı ile sadece 2 çeyrek altın alınabiliyor. Asgari ücretlilerin ise 4,1 çeyrek altını adeta erimiş durumda.

ASGARİ ÜCRETLİLERİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

2003 yılında 226 milyon lira asgari ücretle çalışan bir birey maaşıyla 7,2 çeyrek altın alabiliyordu. Ancak 2025 yılında asgari ücretli aynı maaşla sadece 3,1 çeyrek altın alabiliyor. Yani asgari ücretlilerin cebindeki 4,1 çeyrek altın erimiş durumda.

EMEKLİLERİN DURUMU DAHA KÖTÜ

Birgün'den alınan habere göre emekliler için ise durum daha da içler acısı. 2003 yılında 332 milyon lira olan en düşük emekli maaşı ile 11,4 çeyrek altın alınabiliyordu. Ancak Nisan 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olmuşken, bu maaşla sadece 2 çeyrek altın alınabiliyor. Yani, emeklilerin alım gücü 9,4 çeyrek altın kadar gerilemiş durumda.

ARA ZAM KONUSU GÜNDEMDE DEĞİL

TÜRK-İŞ’in mart ayında açıkladığı verilere göre, açlık sınırının 23 bin 615 TL’ye yükseldiği ve asgari ücretin bu sınırın altında kaldığı belirtiliyor. Ancak ekonomi yönetimi tarafından asgari ücretliye ara zam yapılması şu an gündemde değil.