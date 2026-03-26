Trump'tan petrol fiyatlarında yükseliş yorumu: 'Benim için önemli değil'

ABD’de Donald Trump yönetimi, petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar çıkması ihtimalinin ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmeye aldı. Söz konusu analizler İran ile yaşanan çatışmanın uzaması halinde ortaya çıkabilecek senaryolara karşı hazırlık amacıyla yürütülüyor.

KRİZ SENARYOLARI MASADA

Yetkililer, bu tür çalışmaların kriz dönemlerinde rutin olarak gerçekleştirildiğini ve doğrudan bir fiyat tahmini anlamına gelmediğini vurguladı. Analizlerin amacı, olası ekonomik dalgalanmalara karşı yönetimin tüm seçeneklere hazır olmasını sağlamak olarak ifade edildi.

'200 DOLAR' İDDİALARINA YANIT

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, petrol fiyatının 200 dolara çıkmasının özel olarak incelendiği yönündeki iddiaları yalanladı. Desai, farklı fiyat senaryolarının değerlendirilmesinin rutin olduğunu ancak 200 dolar seviyesinin özel olarak ele alınmadığını belirtti. Ayrıca Hazine Bakanı Bessent’in kısa vadeli ekonomik etkiler konusunda endişeli olduğu yönündeki ifadelerin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatlarında dikkat çekici artış yaşandı. ABD ham petrolü (WTI) yaklaşık yüzde 30 yükselerek varil başına 91 dolar seviyesine çıktı. Brent petrol ise yaklaşık yüzde 40 artışla 102 dolar seviyesinde işlem görüyor.

'BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL'

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi’nin yıllık bağış toplama etkinliğinde yaptığı konuşmada enerji ve petrol fiyatlarındaki yükselişe değindi.

Trump, söz konusu artışların operasyonun “kısa vadeli” etkileri olduğunu belirterek, “Benim için önemli değil” ifadelerini kullandı.