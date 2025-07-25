Trump ve Powell arasında para krizi: 'Biten binanın ücretini de yazmışlar'

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell arasındaki anlaşmazlık, bu kez Federal Rezerv binasının milyarlarca dolarlık yenileme maliyeti nedeniyle alevlendi. Uzun süredir faiz politikalarını hedef alan Trump, Fed’in Washington’daki merkez binasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Trump, binanın yenileme maliyetinin 3,1 milyar dolara ulaştığını öne sürdü. Fed Başkanı Powell ise bu rakamın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Powell’a göre Trump’ın elindeki belgede yer alan maliyette, 5 yıl önce tamamlanan başka bir yapının giderleri de yer alıyor. Ancak Trump, söz konusu yapının komplekse dahil olduğunu savunarak harcamalara yönelik eleştirilerini sürdürdü.

FED’E YÖNELİK ELEŞTİRİLERİNİ YİNELEDİ

Trump, “Fed bina inşaatı için 2,7 milyar dolar istiyordu. Şimdi 3,1 milyara çıktı” sözleriyle maliyet artışını sorguladı. Powell ise, “Bu rakamdan benim haberim yok” yanıtını verdi. Belgeleri inceleyen Powell, “5 yıl önce biten binanın ücretini de yazmışlar” dediğinde Trump, “Olsun, o da bu kompleksin parçası” diyerek ısrarcı tutumunu korudu.

ZİYARETE ÜST DÜZEY İSİMLER DE KATILDI

Ziyarette, Powell’ın yanı sıra Senatör Tim Scott, Senatör Thom Tillis, Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought, Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte ve Trump’ın atadığı bazı mimari danışmanlar da yer aldı.

Trump, Fed binasında yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi. Daha önce bulunmayan bodrum katlarının inşa edilip genişletildiğini ifade eden Trump, “Çok pahalı bir iş, buna şüphe yok” diyerek maliyetlerin şeffaf biçimde denetlenmesini talep etti.

TRUMP’TAN YİNE FAİZ MESAJI

Ziyaretin dikkat çeken bir diğer yönü ise faiz oranlarına ilişkin değerlendirmelerdi. Trump, Powell’a yönelik geçmişteki sert eleştirilerini anımsatmak istemediğini söylese de, düşük faiz isteğini bir kez daha dile getirdi.

“Kurulun bu konuda nasıl karar vereceğini yakında göreceğiz” diyen Trump, Japonya ve Avrupa Birliği ile yapılan ticaret anlaşmalarına da değinerek faizlerin düşmesinin bu süreçlere olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

KONUT VE FAİZ ELEŞTİRİSİ BİRLİKTE GELDİ

Trump, bina dışındaki açıklamasında da faiz oranlarının düşük olması gerektiğini savundu. Yüksek faizlerin konut alımını zorlaştırdığını dile getiren Trump, Fed binasındaki lüks düzenlemelerin maliyetleri daha da artırdığını ifade etti.

Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Trump’a, Powell’ı neden hâlâ görevden almadığı soruldu. Trump ise, “Bunu yapmak büyük bir hamle. Gerekli olduğunu düşünmüyorum. Doğru şeyi yapacağına inanıyorum” yanıtını verdi.