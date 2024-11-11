Asya hisseleri düştü Bitcoin rekor kırdı: Çin teşvikleri yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 12:23

Güncelleme: 11.11.2024 - 12:23

Hong Kong hisse senetleri, Pekin'in son teşvik paketinin yatırımcı beklentilerinin altında kalmasıyla Asya piyasalarında düşüşlere öncülük etti. Bu gelişme, Wall Street'in Cuma günü gördüğü rekor seviyeleri gölgelemesine neden oldu. Vadeli işlemler ise açılışta daha fazla güç gösterdi.

BITCOIN TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi ve kripto yanlısı adayların Kongre'deki oylaması, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını sağladı. Kripto para, 81.899,22 dolarlık rekor seviyeyi gördü.

Dolar, yatırımcıların ABD’nin tüketici enflasyon verilerini ve Federal Rezerv konuşmalarını beklemesiyle, geçen haftanın dört aylık zirvesinin hemen altında işlem gördü. Özellikle dolar endeksi, Cuma günü yüzde 0,55 artışın ardından 105,06 seviyesine yükseldi.

ÇİN EMLAK HİSSELERİ DÜŞTÜ

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1,9 değer kaybederken, Çin emlak hisselerinin alt endeksi yüzde 3,3 düştü. Çin’in mavi çipleri ise yüzde 1,6’lık düşüşün ardından yüzde 0,2 artış gösterdi. Japonya’daki Nikkei endeksi erken saatlerdeki kayıplarını telafi etti ve yatay seyretti. Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti, Avustralya ise petrol ve endüstriyel metallerin zayıflamasıyla yüzde 0,4 düştü.

Cuma günü Çin piyasalarının kapanmasının ardından açıklanan 10 trilyon yuanlık (1,39 trilyon dolar) borç paketinin, yatırımcıların beklentilerini karşılamadığı ifade ediliyor. Capital.com’da kıdemli finans analisti Kyle Rodda, Çin’in aldığı teşvik önlemlerinin, ekonomiyi doğrudan canlandırmak yerine hükümetin mali sıkıntılarını hafifletmeye yönelik olduğunu belirtti.

ABD'DE CUMHURİYETÇİ ZAFERİ VERGİ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ YARATIYOR

S&P 500 vadeli işlemleri pazartesi günü yüzde 0,2 artarken, pan-Avrupa STOXX 50 vadeli işlemleri yüzde 0,4 yükseldi. Cumhuriyetçi Parti’nin Senato’yu kazanarak Kongre’nin her iki kanadını da kontrol etmesi, Trump’ın görevdeki ikinci döneminin hisse senetlerini artırıcı vergi indirimleri ve daha gevşek düzenlemeler getireceği beklentisini güçlendirdi.

Altın fiyatları yüzde 0,5 düşerek ons başına 2.669,13 dolar’a gerilerken, petrol fiyatları da Cuma günkü düşüşlerinin ardından hızla azaldı. Brent vadeli işlemleri yüzde 0,5 düşüşle varil başına 73,53 dolar’a inerken, ABD WTI vadeli işlemleri yüzde 0,6 kayıpla 69,99 dolar’a geriledi.