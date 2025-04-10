Trump’ın ek tarife kararına Çin'den sert yanıt: 'Çin sonuna kadar yanıt verecek'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:30

Güncelleme: 10.04.2025 - 16:30

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamayla Çin’e uygulanan gümrük tarifesinin derhal geçerli olmak üzere yüzde 125’e çıkarıldığını duyurdu. Çin’in küresel piyasalara yönelik “saygısızlığını” gerekçe gösteren Trump, “Umarım yakın gelecekte Çin, ABD’yi ve diğer ülkeleri sömürme devrinin artık sürdürülemez ve kabul edilemez olduğunu fark eder” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği yetkilileriyle birlikte, 75’ten fazla ülkenin ticaret, tarifeler, kur manipülasyonu ve benzeri başlıklarda çözüm arayışıyla kendileriyle temasa geçtiğini açıkladı. Bu ülkelerin hiçbirinin ABD’ye misillemede bulunmadığını belirten Trump, söz konusu ülkelere yönelik ek tarifelerin 90 gün süreyle askıya alındığını ve bu süreçte yüzde 10’luk temel tarife oranının uygulanacağını belirtti.

Trump, 2 Nisan’da “kurtuluş günü” olarak tanımladığı açıklamasında, ülkelere göre değişen karşılıklı tarife oranlarını paylaşmıştı. Çin’e bu kapsamda yüzde 34 ek gümrük vergisi getirilmiş, Çin de buna aynı oranla karşılık vermişti. Takip eden süreçte Trump, Çin’den geri adım atmasını istemiş, aksi halde yüzde 50 ek vergi daha uygulanacağını belirtmişti. ABD, bu uyarının ardından Çin’e tarifeyi yüzde 104’e, Çin de ABD’ye yüzde 84’e yükseltmişti. Son olarak ABD, Çin’e yönelik tarifeyi yüzde 125’e çıkardı.

'ÇİN SONUNA KADAR YANIT VERECEK'

Gerilimin tırmandığı dönemde Pekin’den net bir yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin baskılarına boyun eğmeyeceklerini vurgulayarak, “Eğer ABD, bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa, Çin sonuna kadar yanıt verecek” dedi.

Jian, ABD’nin uluslararası toplumun çıkarlarını göz ardı ettiğini ve küresel ticaret sistemine zarar verdiğini savundu. “Çin halkının meşru haklarından ve çıkarlarından mahrum bırakılmasını, uluslararası ticaret kurallarının altının oyulmasını oturup izlemeyeceğiz” diyen Jian, müzakere için eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde bir yaklaşım gerektiğini vurguladı.