Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri: 'Fed'in çok geç ve yanlış davranan başkanı...'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 16:34

Güncelleme: 17.04.2025 - 16:34

ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine geç kaldığını savunarak, uygulanan gümrük vergilerinin ABD ekonomisini güçlendirdiğini öne sürdü.

Trump, Powell’ın görevden alınmasının bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini belirtirken, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine dikkat çekerek Fed’in geç kaldığını ifade etti.

Kendisine ait sosyal medya platformu “truthsocial” üzerinden paylaşım yapan Trump, şunları yazdı:

“Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) yedinci kez faiz indirimi yapması bekleniyor, ancak Fed'in her zaman çok geç ve yanlış davranan başkanı “Geç Kalan” Jerome Powell dün yine tam anlamıyla bir felaket raporu yayımladı bu da onun klasiklerinden biri!

Petrol fiyatları düşüyor, market fiyatları (hatta yumurta bile!) düşüyor ve ABD gümrük tarifeleriyle zenginleşiyor.

“Geç Kalan” Powell, tıpkı AMB gibi, faiz oranlarını çok daha önce düşürmeliydi ama en azından şimdi kesinlikle düşürmeli.

Powell’ın görevden alınması yeterince hızlı gerçekleşemez!”

POWELL GÖREVDEN AYRILMAYACAĞINI BELİRTMİŞTİ

Donald Trump'ın 5 Kasım 2024 tarihinde yapılan ABD seçimlerinden galip çıkmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell kendisine sorulan soruları yanııtlamıştı. Sorulan "Trump isterse görevden ayrılır mısınız?" sorusuna Powell, "Hayır" şeklinde yanıt vermişti. "Yasal olarak ayrılmanız gerekmiyor mu?" sorusuna da Powell, "Hayır" demişti. Son olarak, "Başkanın sizi görevden alma yetkisi var mı?" sorusuna ise Powell, "Yasaya göre yok" şeklinde cevap vermişti.