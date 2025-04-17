Trump Japonya ile ticaret müzakerelerinde sürpriz adım: 'Ticaret konusunda büyük İlerleme!'
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile gümrük vergileri konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı. Görüşmelere beklenmedik şekilde katılan Trump, ticaretle ilgili yeni adımlar atılacağı sinyalini verdi. Japonya, gümrük tarifelerinin kaldırılması için müzakereleri sürdürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, küresel ithalata uyguladığı vergilerin piyasalarda tedirginlik yaratması ve resesyon endişelerini artırmasının ardından Japonya ile yapılan gümrük vergisi görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini duyurdu.
Japonya, Trump'ın görüşmelere katılımını başlangıçta beklemiyordu ve bu görüşmeleri ön hazırlık olarak görüyordu. Ancak Trump'ın beklenmedik katılımı önümüzdeki dönemdeki birçok ülkeyle yapılacak müzakereler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma arzusunu gösteriyor.
'BÜYÜK İLERLEME'
Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ticaret konusunda Japon Delegasyonu ile bir araya gelmiş olmaktan büyük onur duyuyorum. Büyük İlerleme!” ifadelerini kullandı, ancak görüşmelere dair herhangi bir ayrıntıya yer vermedi. Görüşmelerde Japonya'nın ABD askerlerine yaptığı ödemeler de dahil olmak üzere çeşitli karmaşık konuların ele alındığı belirtildi.
Trump'ın karşısındaki Japon yetkili, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın yakın çalışma arkadaşı ve Ekonomik Canlandırma Bakanı Ryosei Akazawa'ydı. Japonya, görüşmelerin ticaret ve yatırım ile sınırlı kalmasını beklerken Trump’ın katılımı bu kapsamı genişletti.
MELONİ TRUMP'LA GÖRÜŞECEK
Başbakan Ishiba, görüşmelerin kolay olmayacağını kabul ederek, Trump’ın Japonya ile ticaret görüşmelerine öncelik vermek istediğini ifade etti. Diğer yandan Avrupa Birliği’ne uygulanan gümrük vergilerini görüşmek üzere İtalya Başbakanı Giorgia Meloni perşembe günü Beyaz Saray’a giderken Güney Kore Maliye Bakanı da Washington’a davet edildi.
Trump, uzun süredir ABD’nin Japonya ve diğer ülkelerle olan ticaret açığını dile getiriyor ve ABD işletmelerinin uluslararası ticaretin zayıf para birimleri ve manipülasyonları yüzünden “ABD'yi kazıkladıklarını” söylüyor. Japonya, ABD'ye ihracatında yüzde 24'lük bir vergi ile karşı karşıya kalırken otomobil sektörü gibi kritik alanlarda da ek vergiler uygulanıyor.
JAPONYA GÜMRÜK VERGİLERİNİN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ
Japonya, ABD’ye yönelik otomobil ihracatını etkileyen yüzde 25’lik gümrük vergisi de dahil olmak üzere gümrük tarifelerinin kaldırılmasını talep ediyor. Ayrıca, Japonya'nın Alaska'da milyarlarca dolarlık doğalgaz yatırımı yapmayı önererek gümrük vergisi müzakerelerinde bir avantaj sağlamayı umuyor.
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