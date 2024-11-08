TSMC'den Çin'e yapay zeka çipi ambargosu: Üretim durduruldu

Yayınlanma: 08.11.2024 - 17:12

Güncelleme: 08.11.2024 - 17:12

Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, Çinli müşterilerine 7 nanometre ve altındaki yapay zeka (AI) çiplerinin üretimini durdurma kararı aldı. Bu yeni karar, pazartesi itibariyle geçerli olacak ve ABD’nin Çin’in AI alanındaki hedeflerini sınırlama çabalarıyla aynı dönemde alınmış olması dikkat çekti.

ÇİN'E ÇİP TEDARİĞİ ABD'NİN ELİNDE

Kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSMC’nin Çin’e AI çipi tedariği ABD’nin onay sürecine tabi tutulacak. Bu durum, AI çiplerine büyük yatırım yapan Alibaba ve Baidu gibi Çinli teknoloji devleriyle, TSMC’nin üretimini gerçekleştirdiği AI çip girişimlerini doğrudan etkileyecek.

ABD İHRACAT KISITLAMALARI ETKİLİ OLDU

ABD’nin, Amerikan şirketlerinin gelişmiş işlemcilerini Çin’e ihraç etmesini engelleyen ihracat kontrolleri, TSMC’nin bu adımı atmasında belirleyici oldu. TSMC’nin aldığı kararın, ABD Ticaret Bakanlığı’nın Huawei’ye yönelik soruşturması ile bağlantılı olduğu bildiriliyor.

TSMC’ye yakın kaynaklar, bu kararın ABD’nin beklenen yeni ihracat kontrollerine hazırlık amacıyla alındığını ve Trump’ın yeniden göreve gelmesi durumunda ABD ile iş birliğini güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

KISITLAMA BASKI OLUŞTURABİLİR

Çinli Teknoloji Devleri ve AI Çip Üretimi Tehlikede TSMC’nin kısıtlaması, Çinli teknoloji şirketleri ve AI çip tasarım girişimleri üzerinde büyük bir baskı oluşturabilir. Özellikle Baidu, TSMC’nin 7 nanometre teknolojisiyle ürettiği Kunlun II işlemcisi ile dikkat çekiyordu ve bu hamle, Baidu gibi şirketleri sıkıntıya sokabilir.

TSMC’nin açıklamasına göre bu kısıtlamaların şirket gelirleri üzerinde ciddi bir etki yaratması beklenmiyor. Şirket, ekim ayındaki gelirinin yüzde 29,2 artışla 9,8 milyar dolara ulaştığını duyurdu ve ihracat kontrollerine uyma konusundaki kararlılığını yineledi.