TTYD Başkanı Oya Narin: ‘2033 için 132 milyar dolarlık turizm geliri hayal değil’
Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Türkiye’nin 2024 için belirlediği 61 milyar dolar hedefe yaklaştığını belirtti. 2033 için 132 milyar doların hayal olmadığını da söyleyen Narin, “Ancak Suudi Arabistan gibi rakipler de geliyor. Bu hedef için yatırımlara başlamalıyız” dedi.
Turizm sektörünün bir yılını ve hedeflerini anlatan Narin, 2025’te turizm gelirinin 63.6 milyar dolar olarak hedeflendiğini belirtti. Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi’nin (WTTC) raporlarına göre, turizm ve seyahat ekosisteminin 9.5 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını 2033 yılında ise 15.5 trilyon dolara çıkmasının öngörüldüğünü dile getiren Narin, şunları söyledi:
“Türkiye dünyanın ilk 5 destinasyonundan biri. Konumu, iklimi, doğal ve tarihi güzellikleriyle bir turizm ülkesi. Bir fırsatlar ülkesi. Bu dönem için ülkemiz yeni bir stratejik plan hazırlayarak yatırımcılara yeni alanlar açıyor. Bu kapsamda, ülkemizin mevcut turizm envanterini daha iyi değerlendirmek, kapasite kullanımını artırmak, 365 gün turizm, Anadolu’da adım adım turizm, 8 bin km’yi aşkın kıyı şeridimizdeki tüm alanlarda deniz turizmi gerçekleştirmek, bunları destekleyen sanayi sektöründe benzerlerinin olduğu gibi turizm ihtisas bölgelerinin yaratılması ve hayata geçirilmesi ile 2033’te 132 milyar dolar ve GSYH’nin yüzde 7’sine varacak turizm hepimizin hayali değil, gerçeği olmalıdır.”
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