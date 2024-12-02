Turizmcilerden kaçak içki ile mücadele çağrısı: ÖTV düşürülmeli

Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:52

Güncelleme: 02.12.2024 - 09:53

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, kamuoyunda, ölümlerle tekrar gündeme gelen kaçak içki ile mücadele konusunda ÖTV indirimi istedi. Kaçak içkinin, vatandaşın sağlığını, devletin vergi düzenini tehdit eden, haksız rekabet yaratan, ülke imajını lekeleyen ve gelecek yılların turist potansiyelini olumsuz etkileyen bir sorun olduğunu hatırlatan İşler, yılbaşı öncesi denetimlerin arttırılmasını ve sıklaştırılmasını istedi.

“ÖTV DÜŞÜRÜLSÜN”

Mehmet İşler; başta turizm sektörü olmak üzere herkesin denetlenmesinden yana olduklarını kaçak içki bataklığının ceza kesmekle önüne geçilemediğini, bu bataklığı kurutacak önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Mehmet İşler; “Kaçak içki hepimizin belası. İstanbul’da daha geçtiğimiz günlerde 7 kişi bu yüzden hayatını kaybetti. Kaçak içki insan sağlığını tehdit ederken haksız rekabet te yaratan, turizmde ülke imajını bozarak gelecek yılların turist sayısına olumsuz etkileyen bir unsur. Kaçak içki denetimleri artsın, Herkes denetlensin. Ama kaçak içki üretiminin bahanelerini de ortadan kaldıralım. Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) arttıkça görüyoruz ki kaçak içki üretimi de artıyor. Her yerde, aslından ayırt edilemeyecek benzerlikte kaçak içki imalatı yapılıyor. Vatandaşımızın, gençlerimizin, turistin sağlığı tehdit altında. Kayıt dışı bu üretimden, devlet vergi, gerçek üreticiler gelir kaybına uğruyor. Kazananlar sadece kaçak üretim yapanlar, rantçılar ve yasa dışı suç grupları oluyor. Bu nedenle içkide ÖTV düşürülmelidir. Kaçak içki satan bir yere ceza kesmekle sorunun çözülmediği görülmüştür. Bataklığı kurutacak uygulamalar yapılmalıdır. Denetlemelerin yapılmasını turizm sektörü olarak en çok biz istiyoruz. Yılbaşı öncesi kaçak içki kontrolleri daha sık ve sıkı şekilde yapılmalı, yasal üreticinin gelir, devletin vergi, turizmci ve ülkenin imaj, insanların can kaybının önüne geçilmelidir” diye konuştu.