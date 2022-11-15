TÜBİTAK 34 personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 34 personel istihdam edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere memur, yönetici asistanı, teknisyen ve tekniker ile dağıtıcı ve şoför alınacak.
Söz konusu 34 personel, TÜBİTAK Başkanlığı ile kurumun çeşitli merkez ve enstitülerinin bulunduğu Ankara ve Kocaeli'de istihdam edilecek.
Alıma ilişkin koşul ve süreçler Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sayfasında yayımlanırken iş başvuruları da "https://esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılacak.
Başvurular 21 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.
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