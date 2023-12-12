TÜBİTAK, uzman ve uzman yardımcısı alacak... Başvuru şartları neler?

Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:52

Güncelleme: 12.12.2023 - 13:06

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 71 personel istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ankara'da istihdam edilmek üzere 71 uzman ve uzman yardımcısı alınacak. Başvurular 21 Aralık'ta sona erecek.

Başvurular, TÜBİTAK İŞ Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.