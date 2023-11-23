TÜBİTAK araştırmacı ve AR-GE teknisyeni başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK araştırmacı ve AR-GE teknisyeni başvuru şartları nedir?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personel alacağını duyurdu. Araştırmacı ve AR-GE teknisyeni alacak olan TUBİTAK başvuruların şartlarını açıkladı. Peki TÜBİTAK araştırmacı ve AR-GE teknisyeni başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK araştırmacı ve AR-GE teknisyeni şartları nedir?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı RUTE ve ULAKBİM bünyesinde istihdat edilmek üzere proje personeli (Araştırmacı - Teknisyen) alımı gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde (RUTE) 24, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde (ULAKBİM) 3 olmak üzere toplamda 27 araştırmacı ve AR-GE teknisyen istihdam edilecek.
TÜBİTAK İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TÜBİTAK'a iş başvuru yapmak için ilk önce https://kariyer.tubitak.gov.tr/#/anasayfa adresinden 'TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'ne üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra "Yayındaki İş İlanları" alanında başvuru yapabilirsiniz.
TÜBİTAK İŞ BAŞVURUSU ŞARTLARI NEDİR?
TÜBİTAK'ta açılan bölümlere başvuru yapmak isteyen yurttaşların ilgili alanların yükseköğretim kurumlarında en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiyi https://www.tubitak.gov.tr/tr/insan-kaynaklari/is-ilanlari adresinden ulaşabilirsiniz.
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