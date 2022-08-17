Tartıştığı 3 kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde M.G., tartıştığı komşuları olan 3 kardeşten 1'ini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 2'sini de ağır yaraladı.
Olay, Tarsus'un Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan (46), Harun (43) ve Ahmet (39) Demirkafa adlı kardeşler, dün sabah komşuları M.G. ile tartıştı. Mahallelinin araya girmesi ile kavga sona erdi.
M.G., gece saatlerinde pompalı tüfekle kavga ettiği kardeşlerin evine gitti. İddiaya göre zili çalan M.G., kapının açılması ile birlikte ateş açtı. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Ramazan Demirkafa, hayatını kaybetti, ağır yaralı 2 kardeşin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Polis, kaçan M.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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