Kız kardeşlerinin evine tüfeklerle ateş açıp, ayağından vurdular
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, gece kız kardeşleri R.A.'nın evinin önüne gelen A.T. ve A.T., pompalı tüfeklerle ateş açtı. Eve ile önündeki araçlara saçmalar isabet ederken, R.A. da ayağından yaralandı.
Olay, gece Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Gözalan Mahallesi Leylek Küme Evleri’nde meydana geldi. A.T. ve A.T., iddiaya göre, içinde çocukların da bulunduğu 3 araçla kız kardeşleri R.A.’nın evinin önüne gelerek, pompalı tüfeklerle ateş açtı.
Eve ve önündeki araçlara saçmalara isabet ederken, R.A. ise ayağından vurularak yaralandı. Şüpheliler, geldikleri araçlarla kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. R.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
R.A.’nın oğlu C.A., olayı dayıları ile çocuklarının gerçekleştirdiğini belirterek, "Köylüler araya girmese belki burada kardeşlerimi veya yeğenlerimi vuracaklardı. Çok üzüldüm, çok yazık. Aile içinde sorunlar olabilir ama dayılarımın olayı bu boyuta taşıyacağını düşünemiyordum. Jandarmaya olayın faillerinin isimlerini verdik. Şikayetçiyiz" dedi.
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