TÜGEM Başkanı: 'Satışlar rekor kırarken konut sahipliği oranı düştü'

Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:23

Güncelleme: 26.10.2023 - 12:55

TÜGEM Kurucu Onursal Başkanı ve RookZ Gayrimenkul Kurucusu Hakan Akdoğan, yeni gayrimenkul şirketi RookZ’un dünkü tanıtım toplantısında piyasayı değerlendirerek şuna dikkat çekti: “Güçlü bir frenleme oldu. Duraklama dönemine girdik çünkü fiyatlar alınabilir olmaktan çıktı. Ama bu suni bir şişkinlik var demek değil. Fiyatlar maliyetler kadar arttı ama insanların alım gücü o oranda artmadı.”

Satılıkta fiyatlar durulsa da kiralıklarda artışların sürdüğünü de aktaran Akdoğan, “Çünkü piyasa rekabetçi değil. İhtiyacımız olanı üretemiyoruz. Satışlar rekor kırarken konut sahipliği oranı düştü. İhtiyacı olan konut alamadı” dedi.

“Tarihin en ciddi barınma kriziyle karşı karşıyayız” diyen RookZ Hukuk Danışmanı Av. Ali Güvenç Kiraz ise çalışmaya yeni başlayan kuşağın konut sahipliğinde ciddi problem yaşadığını belirtti.

Güvenç şu yorumu yaptı: “Türkiye belki de tarihinde ilk defa kiralık sosyal konut üretmek zorunda. Barınma krizi sosyal bir soruna dönüştü. Eğitimli insanlar şehirlerden kopmak zorunda kaldı.”

Ayrıca arabuluculuk sistemini değerlendiren Güvenç, başarılı sonuçlarla ilgili bazı rakamlar açıkladığını ancak kendi elindeki tüm dosyaların anlaşmazlıkla sonuçlandığı kaydetti.

Şirketin 3 yıl içinde 2 bin gayrimenkul danışmanı sayısına ulşaşması hedeflendiği belirtilen toplantıda, Emlak Bilgi Tabanı ile gayrimenkule dair deprem riskinden muhitin sosyo-ekonomik durumuna kadar birçok konuda bilgilendirme yapılabileceği de vurgulandı.