TÜGİAD’ın yeni Başkanı Gürkan Yıldırım kimdir? Gürkan Yıldırım kaç yaşında, asıl mesleği ne?

Yayınlanma: 04.05.2023 - 14:14

Güncelleme: 04.05.2023 - 14:14

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Yeni dönemde yönetim ve diğer kurullarda görev alacak isimlerin belirlendiği seçimlere tek liste ile giren Gürkan Yıldırım, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Bu gelişmeyle birlikte Gürkan Yıldırım'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

GÜRKAN YILDIRIM KİMDİR?

Gürkan Yıldırım, 11 Ağustos 1980'de İstanbul'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini, Şişli Terakki lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini, İstanbul Bilgi Üniversitesinde, Uluslararası Finans üzerine yaptıktan sonra, genel işletme yüksek lisansını yine İstanbul Bilgi Üniversitesinde tamamladı.

Üniversite eğitimine devam ettiği 1999 senesinde, aynı zamanda ortağı olduğu inşaat sektöründe Geoteknik mühendisliği alanında faaliyet gösteren Geoteknik A.Ş. firmasında çalışmaya başladı. Finans direktörlüğü, satın alma direktörlüğü, iş geliştirme direktörlüğü görevlerinin ardından, murahhas azalık ve yönetim kurulu başkanlık görevlerinde bulundu. Libya, Lübnan, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerde faaliyet gösterdi.

2012 senesinde kendi teşebbüslerine başlayan Gürkan Yıldırım, Türkiye ve Romanya’ da iş hayatını devam ettirmektedir. Türkiye’ de Karbon ayak izi ölçümleme süreçleri, yenilenebilir enerji yatırımları, Geoteknik mühendisliği ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren AKTU Uluslararası Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığı görevinin yanı sıra Fido Park SRL şirketinin kurucu ortağıdır. Grup şirketleri ile özellikle Avrupa’nın Balkan coğrafyasında, Türk ve Uluslararası firmaların, geniş çaplı altyapı ve üstyapı projelerinde; teknik, hukuki, finansal danışmanlıklarını, proje ve kontrat yönetim danışmanlıklarını ve münhasıran temsilciliklerini yapmaktadır. Romanya’ da inşaat yatırımları, Avrupa bölgesinde, ithalat ve ihracat yapan Gürkan Yıldırım, uluslararası firmaların da ülkemize yatırım ve ortaklık amacı ile gelmeleri konusunda müşavirlik hizmetlerini sürdürmektedir.

TÜGİAD’a 2012 Nisan ayında katılan Gürkan Yıldırım, Romanya temsilciliği, iki dönem yönetim kurulu başkan yardımcılığı, Avrupa Birliği Genç Girişimciler Konfederasyonu olan YES for Europe Başkanlığı, Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu JEUNE Başkan Yardımcılığı, G20 YEA Türkiye başkanlığı görevlerini icra etmiş olup, 30 Nisan 2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulda oyların tamamını alarak, TÜGİAD başkanlığına seçildi.



