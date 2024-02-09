TÜİK: Sanayi üretimi 2023'te arttı

TÜİK'e göre, 2023 Aralık'ta sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:09
TÜİK: Sanayi üretimi 2023'te arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Aralık dönemine ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

AYLIK YÜZDE 2.4 ARTIŞ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.


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