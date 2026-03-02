TÜİK 2025 yılı büyüme rakamlarını açıkladı: Kişi başına düşen gelir belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Ekonomi 2025 genelinde büyüme kaydetti. Dördüncü çeyrekte de artış sürdü.

YILLIK BÜYÜME YÜZDE 3,6 OLDU

Üretim yöntemine göre dört çeyrek toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi (2009=100) olarak 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,6 arttı.

Cari fiyatlarla GSYH ise 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL oldu.

Kişi başına GSYH 2025 yılında cari fiyatlarla 712 bin 200 TL olarak hesaplandı. Kişi başına gelir ABD Doları cinsinden 18 bin 40 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇİFT HANELİ BÜYÜDÜ

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2025 yılında zincirlenmiş hacim endeksine göre inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,8 arttı.

Bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 6,9, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,6 artış kaydetti.

Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,8, sanayi yüzde 2,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7 arttı. Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,0 artarken tarım sektörü yüzde 8,8 azaldı.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 3,4 ARTIŞ

GSYH, 2025 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin ilk tahmine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH ise dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,4 artış gösterdi.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,4 artarak 18 trilyon 467 milyar 295 milyon TL oldu. Aynı dönemde GSYH’nin ABD Doları cinsinden değeri 438 milyar 605 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI TÜKETİMİ ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılında zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 4,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının cari fiyatlarla GSYH içindeki payı yüzde 54,4 oldu.

2025 yılının dördüncü çeyreğinde hanehalkı nihai tüketim harcamaları yıllık bazda yüzde 5,2 arttı. Aynı dönemde devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 5,4 arttı.

DIŞ TİCARETTE İTHALAT ARTTI

2025 yılında mal ve hizmet ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 0,3 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı.

Dördüncü çeyrekte ise mal ve hizmet ihracatı yıllık bazda yüzde 2,3 azalırken, ithalat yüzde 3,8 artış gösterdi.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN PAYI GERİLEDİ

İşgücü ödemeleri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 44,2 yükseldi. Dördüncü çeyrekte işgücü ödemeleri yüzde 36,9, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 44,2 arttı.

Cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içinde işgücü ödemelerinin payı 2024 yılında yüzde 37,0 iken 2025 yılında yüzde 36,9’a geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 43,1’den yüzde 44,1’e yükseldi.