TÜİK açıkladı: Ağustosta ekonomiye güven dipte!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 96,3 iken Ağustos ayında yüzde 1,7 artış göstererek 97,9 değerine ulaştı. 200 puan üzerinden değerlendirilen ekonomik güven endeksi negatif seviyede seyretmeye devam ediyor.

SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Ağustos ayında bir önceki aya göre tüketici güven endeksi yüzde 0,9 artarak 84,3, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 artışla 100,6, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,1 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artışla 108,8 değerini aldı. Öte yandan, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,0 azalarak 85,3 olarak kaydedildi.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEYİ GÖSTERİYOR?

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100’ün üzerinde olması ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’ün altında olması ise kötümserliği işaret ediyor.