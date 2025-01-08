TÜİK açıkladı: Aralıkta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 endeksi aralık ayında reel getiri lideri oldu. Külçe altın ise yıllık bazda yatırımcısına en fazla kazandıran araç olarak öne çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Aylık bazda en yüksek reel getiri, TÜFE’ye göre yüzde 6,02, Yİ-ÜFE’ye göre ise yüzde 6,68 ile BIST 100 endeksinde kaydedildi.
YATIRIM ARAÇLARININ AYLIK PERFORMANSI
TÜFE’ye göre: Mevduat faizi yüzde 2,43, DİBS yüzde 1,97, dolar yüzde 0,57 reel getiri sağladı. Euro yüzde 0,91, külçe altın yüzde 2,08 zarar ettirdi.
Yİ-ÜFE’ye göre: Mevduat faizi yüzde 3,08, DİBS yüzde 2,61, dolar yüzde 1,21 getiri sağlarken, euro yüzde 0,29, külçe altın yüzde 1,46 kaybettirdi.
ÜÇ VE ALTI AYLIK PERFORMANSLAR
Üç ayda, mevduat faizi TÜFE’ye göre yüzde 4,97 oranında en fazla reel getiri sağladı. Altı ayda ise yüzde 6,60 oranıyla yine mevduat faizi öne çıktı. Bu dönemde, BIST 100 endeksi en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
YILLIK DEĞERLENDİRME
Külçe altın, yıllık bazda yatırımcısına Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 20,35, TÜFE’ye göre yüzde 7,13 oranında en yüksek reel getiri sağladı. Mevduat faizi de pozitif performans gösterirken, euro, dolar ve DİBS yıllık bazda yatırımcılarına zarar ettirdi.
Sonuç olarak, finansal yatırım araçlarında BIST 100 ve külçe altın öne çıkarken, döviz ve tahvil piyasası olumsuz bir yıl geçirdi.
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