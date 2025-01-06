Çin borsasında büyük değişim: Yatırım fonlarına hisse senedi satış kısıtlaması!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 12:13

Güncelleme: 06.01.2025 - 12:13

Çin'in ana borsaları, büyük fon yöneticilerinden hisse senedi satışlarını sınırlamalarını istedi. Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre, Çin hükümeti, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin zorlu bir döneme girmesiyle birlikte piyasaları sakinleştirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, yılın başında Çin’in önde gelen borsaları, bazı büyük yatırım fonlarından, borsalardan daha fazla hisse senedi almalarını talep etti.

BÜYÜK FONLAR SATIŞTAN FAZLA ALIM YAPMALARI İÇİN YÖNLENDİRİLDİ

Kaynaklara göre, en az dört büyük yatırım fonu, 31 Aralık ile 2 ve 3 Ocak tarihlerinde, Şangay ve Shenzhen borsalarından her gün sattıklarından daha fazla hisse senedi almalarını isteyen telefonlar aldı. Bu yönlendirme, Çin hisse senetlerinin 2025 yılına büyük kayıplarla başlamasıyla gündeme geldi. Piyasada, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına yüksek gümrük vergisi getireceği ve zaten zayıf olan ekonomiye daha fazla baskı yapacağına dair endişeler bulunuyor.

YENİ YATIRIM FONLARINA YÖNLENDİRME

Kaynaklara göre, bu fonlar hisse senedi satışı yapabilse de, borsalardan gelen talimatlara göre, satışların alımları aşması durumunda, boşluğu doldurmak için daha fazla pozisyon eklemeleri gerekecek. Kaynak, bu tür yönlendirmelerin düzenli hale geldiğini belirterek, geçtiğimiz yıl da benzer taleplerin yapıldığını hatırlattı.

YATIRIMCI GÜVENİ ARTIRMA ÇABALARI

Çin borsalarına doğrudan temas etmeyen ancak görüşmelerden haberdar olan kaynaklar, konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi. Şangay ve Shenzhen borsaları ise Reuters’in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

BORSA ENDEKSİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Çin'in mavi çipli CSI 300 Endeksi, 2025'in ilk işlem gününde yüzde 2,9 düşerek 2016'dan bu yana en kötü yeni yıl başlangıcını yaptı. Endeks, geçtiğimiz hafta da yüzde 5’in üzerinde değer kaybetmişti. ABD Başkanı Trump’ın ikinci döneminin başlangıcına iki hafta kala, Çin mallarına yönelik gümrük vergisi tehdidi, yuan’ı sarstı ve anahtar tahvil getirileriyle hisse senedi fiyatlarını aşağı çekti.

ÇİN HÜKÜMETİNİN SERMAYE PİYASALARINA YÖNELİK ÖNLEMLERİ

Borsaların yatırımcılara yönelik yönlendirmeleri, yetkililerin duyarlılığı dengelemek amacıyla attığı pek çok adım arasında yer alıyor. Son birkaç ay içinde sermaye piyasalarını desteklemek için, Çin hükümeti hisse senedi alımları için toplam 800 milyar yuan tutarında takas ve yeniden borç verme programları başlattı.

TOPLANTI VE GELECEK PLANLARI

Ayrıca, hafta sonu Şangay ve Shenzhen borsaları, yatırımcı güvenini artırmak amacıyla yabancı kuruluşlarla bir araya geldiklerini duyurdu. 2025 yılı için belirlenen temel önceliklerden biri de hisse senedi ve emlak piyasalarının istikrara kavuşturulmasıydı. Çin hisse senetleri, geçen yıl 2020'den bu yana ilk yıllık kazancını elde ederek yüzde 14,7'lik bir artış göstermişti. Ancak bu kazançların çoğu, Eylül ayında açıklanan bir teşvik paketinin ardından yaşanan kısa ve keskin bir ralliden kaynaklandı.

Menkul kıymet borsaları, Çin hisse senetlerinin son beş yılın en düşük seviyelerine gerilediği dönemde, fonlardan benzer çağrılar almıştı.