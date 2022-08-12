TÜİK açıkladı: Ciro endeksleri haziranda arttı

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı haziran ayında aylık bazda yüzde 7.5 arttı.

AA
12 Ağustos 2022 Cuma, 11:04
TÜİK açıkladı: Ciro endeksleri haziranda arttı
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TÜİK, Ciro Endeksleri, Haziran 2022 verilerini yayımladı.

Buna göre, toplam ciro yıllık yüzde 129.8 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı haziran ayında yıllık yüzde 129.8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 133.5, inşaat ciro endeksi yüzde 119.9, ticaret ciro endeksi yüzde 118,7, hizmet ciro endeksi yüzde 167,0 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 7.5 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı haziran ayında aylık yüzde 7.5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,5, inşaat ciro endeksi yüzde 16,8, ticaret ciro endeksi yüzde 6,1, hizmet ciro endeksi yüzde 9,4 arttı.


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