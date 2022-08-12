TÜİK açıkladı: Ciro endeksleri haziranda arttı
TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı haziran ayında aylık bazda yüzde 7.5 arttı.
TÜİK, Ciro Endeksleri, Haziran 2022 verilerini yayımladı.
Buna göre, toplam ciro yıllık yüzde 129.8 arttı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı haziran ayında yıllık yüzde 129.8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 133.5, inşaat ciro endeksi yüzde 119.9, ticaret ciro endeksi yüzde 118,7, hizmet ciro endeksi yüzde 167,0 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 7.5 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı haziran ayında aylık yüzde 7.5 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,5, inşaat ciro endeksi yüzde 16,8, ticaret ciro endeksi yüzde 6,1, hizmet ciro endeksi yüzde 9,4 arttı.
Video Haberler
- Renkli anlar: İstanbul Boğazı'nda yunus şöleni
- Bakkal, Arctic Monkeys üyelerini kovdu
- Uçak biletlerine zam haberi geldi
- Büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru viral oldu
- Saldırının ardından mesleği bırakıyor
- KGM duyurdu: Tek şeride düşürülecek
- Akşener mikrofonu uzattı: Esnaf iktidara sert çıktı
- 132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’nda
- Kamyondaki 500 kovan arı yandı
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigara ve alkol fiyatlarına dev zam beklentisi
- D vitamini azaldığında vücudumuzda neler olur?
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- 'ÖTV' üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
- 'Merkez'de de beyin göçü başladı
- Altılı Masa'dan ilk adaylık açıklaması geldi
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 'seçim' detayı
- 'Bir soygunun çirkin hikayesi burada'
- MHP'den 'Sokak Kedisi'ne tehditler