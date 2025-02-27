TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığında dev artış!
Ocak ayında Türkiye'nin dış ticaret verileri açıklandı. İhracat artarken, ithalatta da yükseliş kaydedildi. Dış ticaret açığı ise geçen yıla göre arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılı Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,6 artarak 28 milyar 703 milyon dolar oldu.
DIŞ TİCARET AÇIĞINDA BÜYÜK ARTIŞ
Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 21,9 artarak 6 milyar 185 milyon dolardan 7 milyar 538 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76,4’ten yüzde 73,7’ye geriledi.
ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT ARTTI
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 5 artarak 19 milyar 508 milyon dolara, ithalat ise yüzde 11,8 artarak 20 milyar 845 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI
Ocak ayında en fazla ihracat 1 milyar 782 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldı. Almanya’yı 1 milyar 371 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 280 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3’ünü oluşturdu.
İTHALATTA RUSYA İLK SIRADA
Ocak ayında en fazla ithalat 4 milyar 399 milyon dolar ile Rusya’dan yapılırken, onu 4 milyar 86 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 854 milyon dolar ile Almanya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,3’ünü oluşturdu.
YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN PAYI DÜŞÜK KALDI
İmalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 93,4 olurken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 3,4’te kaldı. İthalatta ise yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 12,1 olarak gerçekleşti.
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