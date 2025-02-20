TÜİK açıkladı: Yurttaşın şubat ayında ekonomiye güveni arttı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:56

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:56

TÜİK’in açıkladığı tüketici güven endeksine göre ocak ayında 81 olan endeks, şubatta 1,4 puanlık artışla 82,1’e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan endeks, geçen ay 81 iken bu ay yüzde 1,4 artarak 82,1’e çıktı.

Bu değer, Haziran 2023’ten sonraki en yüksek seviyeyi işaret ediyor. O dönemde endeks 85,1’le zirve yapmıştı.

Mevcut dönemde, hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 64,8 iken, şubatta yüzde 1,1 artışla 65,6’ya yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocakta 80,5, şubatta ise yüzde 3,1 artarak 83,1 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise ocakta 79,1, şubatta ise yüzde 0,3 artarak 79,3’e çıktı.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ocakta 99,4, bu ay ise yüzde 1 artarak 100,3 olarak hesaplandı.