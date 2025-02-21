TÜİK Açıkladı: İşgücü girdi endekslerinde büyük değişim!

TÜİK, 2024 yılı IV. çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri verilerini açıkladı. Sanayi sektöründe düşüş yaşanırken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış görüldü. Çalışılan saat endeksi gerilerken, brüt ücret-maaş endeksi yükseldi.

TÜİK Açıkladı: İşgücü girdi endekslerinde büyük değişim!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:10

TÜİK, 2024 yılı 4. çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri verilerini açıkladı.

İstihdam endeksi, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı. Sanayi sektöründe düşüş görülürken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış kaydedildi.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİNDE SINIRLI AZALIŞ

Çalışılan saat endeksi yıllık bazda yüzde 0,3 azalırken, sanayi sektöründe düşüş yaşandı, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise artış gözlendi.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 72,7 oranında yükseldi. Alt sektörler arasında en yüksek artış ticaret-hizmet sektöründe kaydedildi.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 75,6, saatlik kazanç endeksi yüzde 73,1 ve saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 88,5 arttı.


Etiketler: #tüik #İşgücü Girdi Endeksleri #Çalışma Saati

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