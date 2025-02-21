TÜİK Açıkladı: İşgücü girdi endekslerinde büyük değişim!
TÜİK, 2024 yılı IV. çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri verilerini açıkladı. Sanayi sektöründe düşüş yaşanırken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış görüldü. Çalışılan saat endeksi gerilerken, brüt ücret-maaş endeksi yükseldi.
TÜİK, 2024 yılı 4. çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri verilerini açıkladı.
İstihdam endeksi, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı. Sanayi sektöründe düşüş görülürken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış kaydedildi.
ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİNDE SINIRLI AZALIŞ
Çalışılan saat endeksi yıllık bazda yüzde 0,3 azalırken, sanayi sektöründe düşüş yaşandı, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise artış gözlendi.
Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 72,7 oranında yükseldi. Alt sektörler arasında en yüksek artış ticaret-hizmet sektöründe kaydedildi.
Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 75,6, saatlik kazanç endeksi yüzde 73,1 ve saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 88,5 arttı.
Etiketler: #tüik #İşgücü Girdi Endeksleri #Çalışma Saati
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