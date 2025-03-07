TÜİK açıkladı: En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 12:05

Güncelleme: 07.03.2025 - 12:21

TÜİK'in enflasyondan arındırılmış hesaplamalarına göre, şubat ayında en yüksek reel getiri külçe altında elde edildi. Yıllık değerlendirmede de külçe altın, en fazla kazandıran yatırım aracı oldu.

Şubat ayında, en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,92, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,76 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63, Euro ise yüzde 0,26 oranlarında reel getiri sağladı. Amerikan Doları yüzde 0,29, BIST 100 endeksi ise yüzde 4,18 oranında kayıp yaşattı. TÜFE ile indirgendiğinde ise, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, DİBS yüzde 0,48, Euro ise yüzde 0,12 reel getiri sağladı. Amerikan Doları yüzde 0,44, BIST 100 endeksi ise yüzde 4,32 kaybettirdi.

TAHVİL SON 3 AYDA EN YÜKSEK GETİRİYİ SAĞLADI

DİBS, üç aylık dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,70 oranlarında en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,15 kaybettirdi.

SON 6 AYDA KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Altı aylık değerlendirmeye göre, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,58 oranlarında en yüksek reel getiri sağladı. Bu dönemde, BIST 100 endeksi ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,47 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

EN YÜKSEK GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,17 oranında en yüksek reel getiri sağladı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 8,31, DİBS yüzde 2,78 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. Amerikan Doları yüzde 6,16, Euro yüzde 9,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,18 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,47, DİBS yüzde 7,45, Amerikan Doları yüzde 15,50, Euro yüzde 18,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 22,73 oranlarında kaybettirdi.