TÜİK açıkladı: Eylül ayının zam şampiyonu öğrenci yurtları

Yayınlanma: 03.10.2024 - 11:51

Güncelleme: 03.10.2024 - 12:42

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre eylül ayının zam şampiyonu yüzde 50,4 ile öğrenci yurtları oldu. Bu grubu yüzde 45,27 ile üniversite eğitimi, yüzde 34,25 ile yumurta izledi.

Eylülde aylık bazda en fazla fiyat artışı tüketici bazında yüzde 50,4 ile diğer konaklama hizmetlerinde (öğrenci yurtları), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,31 ile başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlarda oldu.

TÜİK enflasyon haber bülteninde yapılan değişiklikle Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıkları içeren yeni fiyat değişim tabloları kamuoyuyla paylaşıldı.

ZAM ŞAMPİYONU ÖĞRENCİ YURTLARI

Buna göre, geçen ay en fazla fiyat artışı yüzde 50,4 ile diğer konaklama hizmetlerinde (öğrenci yurtları) görüldü. Bu grubu yüzde 45,27 ile üniversite eğitimi, yüzde 34,25 ile yumurta izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 23,86 ile çocuk bakım hizmetleri (kreşler), yüzde 18,65 ile taze balık, yüzde 12,74 ile otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yer aldı.

Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,31 ile başka yer sınıflandırılmış diğer kişisel aksesuarlarda gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,93 ile mobil telefon, ekipman ve aksesuarları, yüzde 3,67 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 3,36 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı takip etti.

Verilere göre eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları): 50,4

Üniversite eğitimi: 45,27

Yumurta: 34,25

Çocuk bakım hizmetleri (kreşler): 23,86

Taze balık: 18,65

Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı: 12,74

Halı: 11,17

Gerçek kira: 7,62

Çocuk giyim: 7,62

Gazete ve dergiler: 7,46

Eylülde fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar: -4,31

Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları: -3,93

Kahvaltılık tahıl ürünleri: -3,67

Havayolu ile yolcu taşımacılığı: -3,36

Patates : -2,72

Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: -2,5

Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.): -1,96

Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri: -1,76

Motosikletler: -1,72

Dondurma: -1,7