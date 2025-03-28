TÜİK açıkladı: Hizmet sektöründe fiyatlar uçtu!

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde önemli artışlar kaydedildi. Çeşitli hizmet sektörlerinde fiyatlar yükselirken, bazı hizmetlerdeki artışlar dikkat çekti.

TÜİK açıkladı: Hizmet sektöründe fiyatlar uçtu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 10:30

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ait Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre şubat ayında H-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,48 artış gösterdi. Bir önceki yılın aralık ayına göre ise artış yüzde 11,27 oldu. Yıllık bazda ise endeks yüzde 39,81 oranında bir artış sağladı. Ayrıca, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 59,52 olarak kaydedildi.

SEKTÖREL BAZDA YÜKSEK ARTIŞLAR

H-ÜFE’nin sektörel dağılımında da dikkat çeken artışlar yaşandı. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 30,93 artış gerçekleşirken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde bu oran yüzde 44,96 olarak belirlendi. Diğer bir yandan, bilgi ve iletişim hizmetleri yıllık yüzde 48,90 artış gösterdi. Gayrimenkul hizmetlerinde yıllık artış yüzde 36,46, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde ise yüzde 54,47 oldu. İdari ve destek hizmetleri de yıllık yüzde 45,46 oranında bir artış kaydetti.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Şubat ayında, H-ÜFE'nin bir önceki aya göre değişimi de dikkat çekti. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık artış yüzde 1,71 olurken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde bu oran yüzde 2,49’a yükseldi. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde ise aylık artış yüzde 6,12 olarak kaydedildi. Gayrimenkul hizmetlerinde aylık artış yüzde 1,01, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde ise yüzde 3,85 olarak gerçekleşti. İdari ve destek hizmetlerinde de aylık yüzde 1,60 artış gözlemlendi.


Etiketler: #tüik #Hizmet Üretici Fiyat Endeksi #Ulaştırma ve depolama hizmetleri

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