TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığında yükseliş! İhracat geriledi, ithalat arttı

Yayınlanma: 27.03.2025 - 10:21

Güncelleme: 27.03.2025 - 10:21

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan dış ticaret verilerine göre şubat ayında ithalat artış gösterdi. Genel ticaret sistemine göre ihracat, 20 milyar 761 milyon dolar olurken, ithalat 28 milyar 533 milyon dolara ulaştı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 7 milyar 771 milyon dolara yükseldi. Ocak-şubat döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 18,2 artarak 15 milyar 314 milyon dolar oldu.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İTHALAT GERİLEDİ

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 2,3, ithalat ise yüzde 3,1 azaldı. Aynı dönemde enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 209 milyon dolar olarak kaydedildi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Şubat ayında en fazla ihracat 1 milyar 689 milyon dolar ile Almanya’ya gerçekleştirildi. Almanya’yı Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak takip etti. Ocak-şubat döneminde de Almanya, en büyük ihracat pazarı oldu.

İTHALATTA İLK SIRADA RUSYA VAR

Şubat ayında en fazla ithalat yapılan ülke 3 milyar 863 milyon dolar ile Rusya Federasyonu oldu. Rusya’yı Çin, Almanya, ABD ve İsviçre izledi. Ocak-şubat döneminde de en fazla ithalat Rusya’dan yapıldı.

İHRACATTA YÜKSEK TEKNOLOJİ PAYI DÜŞÜK KALDI

Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6 olurken, yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 2,7’de kaldı. Ocak-şubat döneminde bu oran yüzde 3,0 olarak gerçekleşti.

İHRACAT VE İTHALATTA AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, şubat ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 1,3, ithalat ise yüzde 0,6 azaldı.