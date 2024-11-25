TÜİK açıkladı: Hizmet sektörüne güven azaldı

Yayınlanma: 25.11.2024 - 10:26

Güncelleme: 25.11.2024 - 10:26

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,9 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında artarak 87,8 değerini aldı.