TÜİK açıkladı: Hizmet sektörüne güven azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı kasım ayı Güven endeksi hizmet sektöründe azalırken perakende ticaret sektöründe ve inşaat sektöründe arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,9 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında artarak 87,8 değerini aldı.
Etiketler: #tüik #Hizmet sektörü #kasım
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