TÜİK temmuz-eylül dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz-eylül dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

TÜİK temmuz-eylül dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı
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AA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:40

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 106 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 16,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,3, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

 

2022

2023

 2024

1. Çeyrek

11

9,9

 8,8

2. Çeyrek

10,7

9,7

 8,8

3. Çeyrek

10

9,2

 8,7

4. Çeyrek

10,2

8,8

  

 


Etiketler: #tüik #işsizlik

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