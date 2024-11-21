TÜİK açıkladı: Kasım ayında tüketici güveni düştü

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK açıkladı: Kasım ayında tüketici güveni düştü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 10:18

Tüketici güven endeksi, ekim ayında 80,6 iken kasım ayında yüzde 1 oranında azalarak 79,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında 80,6 iken Kasım ayında yüzde 1 oranında azalarak 79,8 oldu.


Etiketler: #tüik #TCMB #tüketici güven endeksi

İlgili Haberler

TÜİK açıkladı: Konut satışlarında artış sürdü

TÜİK açıkladı: Konut satışlarında artış sürdü
TÜİK temmuz-eylül dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı

TÜİK temmuz-eylül dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı
TÜİK açıkladı: YD-ÜFE'de yıllık yüzde 30,70 artış

TÜİK açıkladı: YD-ÜFE'de yıllık yüzde 30,70 artış
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler