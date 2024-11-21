TÜİK açıkladı: Kasım ayında tüketici güveni düştü
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.
Tüketici güven endeksi, ekim ayında 80,6 iken kasım ayında yüzde 1 oranında azalarak 79,8 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında 80,6 iken Kasım ayında yüzde 1 oranında azalarak 79,8 oldu.
Etiketler: #tüik #TCMB #tüketici güven endeksi
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