TÜİK açıkladı: İçeriği açıklanmayan enflasyon sepetinin içeriği değişecek!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni yılda uygulamaya geçireceği enflasyon hesaplama güncellemesiyle, "2003=100" baz yılını "2025=100" olarak değiştirecek. Kurumda düzenlenen bilgilendirme toplantısında uzmanlar, yeni yılda geçerli olacak TÜFE hesaplamasını ayrıntılarıyla açıkladı.

Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda, üye ülkelerin tamamında Ocak 2026’dan itibaren TÜFE temel yılı "2025=100" olacak ve bu değişiklik tüm AB ülkeleri için zorunlu olacak.

TÜFE AĞIRLIKLARINDA METODOLOJİK DEĞİŞİKLİK

TÜFE ağırlık yapısı, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından belirlenen metodolojik dönüşüm çerçevesinde ulusal hesaplar verilerini temel alacak. Yeni TÜFE serisinde grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı ve güncel biçimde yansıtan ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları verilerinden elde edilecek. Alt düzey ağırlıklar ise hâlen hanehalkı bütçe anketiyle belirlenecek.

MANŞET ENFLASYON GÖSTERGELERİ DEĞİŞMEYECEK

"2003=100" baz yılından "2025=100" baz yılına geçişte endeks seviyesi, 2025 yılının ortalama endeksine göre yeni baz yılına uyarlanacak. Aylık ve yıllık değişim oranları aynı kalacak, enflasyon oranı hiçbir yıl veya ay içinde değişmeyecek. Manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak; yalnızca alt endekslerde sınıflama farkları görülebilecek.

Endeksin ana harcama grubu sayısı 13’e çıkacak. Kişisel bakım ile sosyal koruma ve çeşitli mal ve hizmetler grupları ikiye ayrılacak. Sigorta ve finansal hizmetler yeni bir ana harcama grubu olarak hesaplamalara dahil edilecek. Ayrıca dijital içerikler ayrı bir kategori olarak sunulacak.

Vergi, üretim ve satış istatistikleri gibi çok kaynaklı veri setleri sayesinde, kayıtdışı tüketim kalemleri de toplam harcamalara yansıtılacak.

SABİT VERGİ ORANLARIYLA TÜFE GÖSTERGESİ YAYIMLANACAK

Yeni yılda mevsimsel düzeltilmiş TÜFE göstergeleri, TÜFE ile aynı gün yayımlanacak. Sabit vergi oranlarıyla hesaplanan TÜFE, dolaylı vergiler (KDV, ÖTV) sabit tutulmuş gibi varsayarak, ürün ve hizmetlerin saf piyasa fiyatlarındaki değişimleri ölçen tamamlayıcı bir gösterge olacak.

'FİYATLAR YANLIŞ YORUMLANIYOR' DENİLEREK YAYIMI DURDURULDU

Açıkladığı enflasyon oranlarıyla tartışmalara yol açan TÜİK, 3 Haziran 2022’de madde sepeti ve ortalama fiyatlarının yayımlanmasına son verdiğini açıklamıştı. Kurum yetkilileri, kararın kamuoyunda 'fiyatlar yanlış yorumlanıyor' gerekçesiyle alındığını belirtmişti.