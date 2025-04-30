TÜİK açıkladı: İhracat ithalatı karşılamıyor!

Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:22

Güncelleme: 30.04.2025 - 10:22

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, 2025 yılı Mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artışla 23 milyar 415 milyon dolara, ithalat ise yüzde 2,2 yükselerek 30 milyar 610 milyon dolara çıktı.

İTHALAT VE İHRACAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Ocak-mart döneminde ihracat yüzde 2,5 artışla 65 milyar 323 milyon dolara, ithalat ise yüzde 4,5 artarak 87 milyar 811 milyon dolara ulaştı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, mart ayında ihracat yüzde 3,3 artarak 21 milyar 516 milyon dolara, ithalat ise yüzde 1,4 yükselerek 23 milyar 153 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 637 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi yüzde 2,3 artarak 44 milyar 670 milyon dolara yükseldi. Bu kapsamda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,9 oldu.

İHRACAT İTHALATI KARŞILAMIYOR

Toplam dış ticaret açığı mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalarak 7 milyar 196 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76,5'e çıktı.

Ancak ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,0 artarak 22 milyar 488 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,4 olarak gerçekleşti.

Mart ayında imalat sanayi ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 94,0 oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 3,7; madencilik ve taşocakçılığı yüzde 1,7 pay aldı. Ocak-mart döneminde bu oranlar sırasıyla yüzde 93,7, yüzde 4,2 ve yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

İthalatta mart ayında ara mallarının payı yüzde 68,1; sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 17,0 oldu. Ocak-mart döneminde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 71,2, yüzde 13,3 ve yüzde 15,3 şeklinde gerçekleşti.

ALMANYA İHRACATTA İLK SIRADA

Mart ayında Almanya 1 milyar 858 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Onu Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa izledi. Bu beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'unu oluşturdu. Ocak-mart döneminde de Almanya 5 milyar 327 milyon dolarla liderliğini korurken onu sırasıyla Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak izledi. Bu dönemde ilk beş ülkenin ihracattaki payı yüzde 30,0 oldu.

İthalatta ise mart ayında Çin 4 milyar 6 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Onu Rusya, Almanya, Fransa ve İtalya takip etti. Bu beş ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 41,8'ini oluşturdu. Ocak-mart döneminde Çin'den ithalat 11 milyar 634 milyon dolara ulaşırken, Rusya, Almanya, ABD ve İtalya diğer önde gelen ithalatçı ülkeler oldu. Bu dönemde ilk beş ülkenin ithalattaki payı yüzde 42,5 olarak belirlendi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilere göre mart ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 5,5, ithalat yüzde 3,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre ise ihracat yüzde 6,9, ithalat yüzde 5,9 oranında yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre ihracat verilerine bakıldığında, mart ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,5 oldu. Ocak-mart döneminde bu oran yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. Aynı şekilde ithalatta da Mart ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 12,8, Ocak-mart döneminde ise yüzde 11,8 oldu.

Özel ticaret sistemine göre değerlendirildiğinde, mart ayında ihracat yüzde 3,4 artarak 21 milyar 355 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,2 yükselerek 29 milyar 202 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 6,5 artışla 7 milyar 847 milyon dolara çıktı.

Ocak-mart döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,9 artışla 59 milyar 466 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,7 artışla 82 milyar 873 milyon dolar olarak kaydedildi. Dış ticaret açığı yüzde 9,8 artarak 23 milyar 406 milyon dolara yükseldi.