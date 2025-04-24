TÜİK açıkladı: Güven endeksinde tüm sektörlerde düşüş!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:38

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:38

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına dair hizmet perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven endekslerini açıkladı. Açıklanan verilere göre güven endeksi, nisanda geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 4,3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 ve inşaat sektöründe yüzde 4,2 azalma kaydetti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, nisanda hizmet sektöründe aylık bazda yüzde 4,3 azalarak 109,5 seviyesine indi. Perakende ticaret sektöründe ise yüzde 2,5 gerileyerek 110,6, inşaat sektöründe ise yüzde 4,2 düşüşle 85,1 oldu.

Hizmet sektöründe nisanda bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 6,6, hizmet talebi ise yüzde 6,9 düşüş gösterdi. Ancak, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,8 oranında arttı.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,6, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,4, gelecek üç aylık dönemde ise iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,5 azaldı.

İnşaat sektöründe, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,9, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi ise yüzde 6,4 oranında azaldı.