TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacminde artış!
Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi.
Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 8,7 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 16,4 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 16,4 arttı.
Ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,9 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 1,9 arttı
Ticaret satış hacmi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,9 arttı.
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