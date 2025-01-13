TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacminde artış!

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacminde artış!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:49

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 8,7 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 16,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 16,4 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,9 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 1,9 arttı

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,9 arttı.


Etiketler: #tüik #Ticaret satış hacmi #motorlu kara taşıtları

İlgili Haberler

TÜİK açıkladı... İşte il olması beklenen ilçeler!

TÜİK açıkladı... İşte il olması beklenen ilçeler!
TÜİK kasım ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı

TÜİK kasım ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı
CHP’li Karatepe TÜİK’in işsizlik verilerini eleştirdi: “Çalışan sayısı azalırken işsizliğin düştüğünü söylemek TÜİK’e mahsus olsa gerek”

CHP’li Karatepe TÜİK’in işsizlik verilerini eleştirdi: “Çalışan sayısı azalırken işsizliğin düştüğünü söylemek TÜİK’e mahsus olsa gerek”
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler