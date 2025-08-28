TÜİK açıkladı: İhracat ve ithalatta temmuzda kritik gelişmeler!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan Temmuz 2025 dış ticaret verilerine göre, genel ticaret sistemi kapsamında ihracat ve ithalat geçen yılın aynı ayına göre arttı.

TEMMUZ AYINDA DIŞ TİCARET VERİLERİ

Genel ticaret sistemi kapsamında temmuz ayında ihracat yüzde 11,0 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalat yüzde 5,4 artarak 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 12,8 artarak 23 milyar 108 milyon dolara, ithalat yüzde 7,7 artarak 25 milyar 289 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 11,8 azalarak 6 milyar 444 milyon dolar olarak kaydedildi.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ VERİLERİ

Ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 5,1 artarak 156 milyar 317 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 212 milyar 220 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 12,2 artarak 55 milyar 903 milyon dolara ulaştı.

SEKTÖREL VE EKONOMİK GRUPLARA GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

Temmuz ayında ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 95,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 2,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 1,6 olarak kaydedildi. İthalatta ise ara mallarının payı yüzde 65,2, sermaye mallarının payı yüzde 17,2, tüketim mallarının payı yüzde 17,0 oldu.

ÜLKELERE GÖRE DIŞ TİCARET

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı; ardından Birleşik Krallık, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya geldi. İthalatta ise Çin liderliğini sürdürdü; onu sırasıyla Rusya, Almanya, ABD ve İtalya izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ VE MEVSİMSEL VERİLER

Temmuz ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,2 olurken, ithalat içindeki payı yüzde 12,7 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat yüzde 8,5 artarken, ithalat yüzde 5,8 azaldı.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ

Özel ticaret sistemine göre Temmuz ayında ihracat 22 milyar 649 milyon dolar, ithalat 29 milyar 391 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı yüzde 0,4 azalarak 6 milyar 741 milyon dolar oldu.