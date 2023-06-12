TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksinde artış
TÜİK verilerine göre, nisan ayında inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,99 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,03, yıllık yüzde 52,99 yükseldi.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,37, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 39,8, işçilik endeksi yüzde 102,72 artış gösterdi.
YÜZDE 54,55 ARTTI
Bina inşaatı maliyet endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,91, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,55 yükseliş kaydetti. Nisanda, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,21, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,14, işçilik endeksi yüzde 103,02 yükseldi.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,01 artış görüldü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,89, işçilik endeksi yüzde 0,21 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 35,67, işçilik endeksi yüzde 101,61 artış kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan kurmaylarına talimat
- İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!
- Suudi kulüplerinin parasının kaynağı belli oldu
- THY'den acil iniş: Fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi
- CNN TÜRK muhabiri Damla Uğurtürk'ü öpmelere doyamadılar!
- Fatih Altaylı: 'Boğaziçili bakan bulamayacağız...'
- Mehmet Şimşek ne yapmalı? 3 farklı senaryo
- Başkanlar harekete geçti
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- MasterChef Türkiye'nin yeni jüri üyesi belli oldu