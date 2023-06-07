Bağcılar'da inşaat alanında toprak kaydı: 6 katlı bina tahliye edildi

İstanbul Bağcılar'da gece saatlerinde bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, inşaat alanının yanında bulunan 6 katlı binayı tedbir amaçlı tahliye etti.

DHA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 07:43
Bağcılar'da inşaat alanında toprak kaydı: 6 katlı bina tahliye edildi
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Merkez Mahallesi 675 Sokak'ta, saat 00.00 sıralarında inşaat alanında bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar durumu zabıta, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen zabıta ve itfaiye ekipleri toprak kaymasının olduğu alanda inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı.

Bağcılar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, inşaat alanının hemen yanındaki 28 dairenin bulunduğu 6 katlı binayı tedbir amaçlı tahliye etti.

Tahliye edilen yurttaşların, belediyenin misafirhanesine götürüleceği öğrenildi. İnşaat alanında gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapılacağı bildirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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