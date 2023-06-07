Isparta'da haber alınamayan kadın inşaatın bahçesinde ölü bulundu
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki kadın bir site inşaatının bahçesinde ölü bulundu.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Semiha Karaman (46) kayınvalidesi E.K.'ye "Sen yemekleri ısıt, ben geliyorum" diyerek evden ayrıldı.
E.K., eve dönmeyen ve kendisinden haber alamadığı gelinini aramaya çıktı. Karaman'ı yakındaki bir inşaatın bahçesinde hareketsiz bulan E.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Karaman'ın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü.
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