TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksinde büyük artış!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 10:14

Güncelleme: 10.04.2025 - 10:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre inşaat maliyet endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,24, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,94 artış gösterdi.

İŞÇİLİK ENDEKSİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,99 artarken, işçilik endeksinde yüzde 0,02’lik sınırlı bir düşüş görüldü. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 19,49, işçilik endeksi yüzde 32,38 oranında yükseldi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13 artarken, yıllık artış oranı yüzde 24,44 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde bina inşaatı malzeme endeksi yüzde 1,97 artış kaydederken, işçilik endeksi yüzde 0,23 azaldı. Yıllık olarak ise bina inşaatında malzeme maliyeti yüzde 20,43, işçilik maliyeti yüzde 31,68 oranında arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde ise aylık artış yüzde 1,59, yıllık artış ise yüzde 22,34 oldu. Malzeme maliyetleri aylık yüzde 2,04, işçilik maliyetleri yüzde 0,74 oranında yükseldi. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 16,64, işçilik endeksi ise yüzde 34,97 artış gösterdi.