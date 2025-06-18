TÜİK açıkladı: İthalat artış gösterdi!

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı nisan ayında ihracat ve ithalat endekslerinde yıllık bazda artış kaydedildi.

İhracat birim değer endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 yükseldi. Alt kırılımlara bakıldığında, gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 11,0, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 5,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,7 artış oldu. Yakıt grubunda ise yüzde 17,6 oranında düşüş görüldü.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,4 ARTTI

İhracat miktar endeksi, nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 oranında yükseldi. Ancak gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7, yakıt dışı ham maddelerde ise yüzde 0,9 düşüş kaydedildi. Buna karşın yakıtlarda yüzde 0,6, imalat sanayinde ise yüzde 8,3 oranında artış gerçekleşti.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ SINIRLI KALDI

İthalat birim değer endeksi, 2025 Nisan ayında yıllık bazda yüzde 1,1 oranında arttı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3 oranında artış gözlenirken, yakıtlarda yüzde 11,3 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,8 oranında düşüş kaydedildi. İmalat sanayinde ise yüzde 1,5 artış yaşandı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 11,5 YÜKSELDİ

İthalat miktar endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 oranında arttı. Alt kalemlerde gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1, ham maddelerde yüzde 13,7, yakıtlarda yüzde 9,1, imalat sanayinde ise yüzde 10,7 artış görüldü.

İHRACAT MİKTARINDA AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi, Mart 2025’te 159,9 iken Nisan 2025’te yüzde 10,3 azalışla 143,4 seviyesine geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise Nisan 2024’te 148,2 olan endeks, Nisan 2025’te yüzde 5,4 azalışla 140,2 oldu.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİNDE AYLIK ARTIŞ GÖZLENDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi, Mart 2025’te 132,0 seviyesindeyken Nisan 2025’te yüzde 5,0 artarak 138,6’ya çıktı. Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre ise 2024 Nisan ayında 135,5 olan endeks, 2025 Nisan’ında yüzde 3,2 artışla 139,8’e yükseldi.

DIŞ TİCARET HADDİ NİSAN AYINDA 88,4 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle elde edilen dış ticaret haddi, geçen yılın aynı ayında 86,5 olarak kaydedilirken, bu yıl Nisan ayında 1,9 puanlık artışla 88,4 seviyesine çıktı.