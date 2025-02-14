TÜİK açıkladı: Konut satışlarında ocak ayında dikkat çeken artış!
Türkiye’de konut satışları ocak ayında yükseliş gösterdi. Büyükşehirler en fazla satışın gerçekleştiği iller arasında yer aldı.
TÜİK ocak ayı Konut Satış İstatistikleri verisini yayımladı. Yayımlanan verilere göre Türkiye genelinde ocak ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 artarak 112 bin 173'e ulaştı. En fazla konut satışı 18 bin 912 ile İstanbul'da gerçekleşirken, Ankara'da 10 bin 158, İzmir'de ise 6 bin 634 konut satıldı.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ
İpotekli konut satışları yüzde 182,8 artışla 16 bin 726 oldu ve toplam satışların yüzde 14,9'unu oluşturdu. Ocak ayında gerçekleşen 3 bin 856 ipotekli satış, ilk el konutlardan oluştu.
95 BİN KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde diğer konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 oranında artarak 95 bin 447'ye ulaştı. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,1 olarak kaydedildi.
BİRİNCİ EL KONUT SATIŞLARI ARTTI
Birinci el konut satışları ocak ayında yüzde 29,8 artışla 32 bin 785 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 29,2 oldu.
İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA YÜKSELİŞ
İkinci el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 artarak 79 bin 388'e ulaştı. Bu satışlar, toplam konut satışlarının yüzde 70,8'ini oluşturdu.
YABANCIYA KONUT SATIŞI AZALDI
Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında yüzde 24,9 düşerek bin 547 olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içinde yabancıların payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. En çok konut satışı 611 ile İstanbul'da, 469 ile Antalya'da ve 118 ile Mersin'de yapıldı.
EN FAZLA KONUT SATIŞI RUS VATANDAŞLARINA YAPILDI
Ocak ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 248 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına gerçekleştirildi. İran vatandaşları 162 konut alırken, Irak vatandaşları ise 103 konut satın aldı.
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